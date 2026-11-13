TAISEI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAISEI gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAISEI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.48 Milliarden USD im Vergleich zu 3.17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch