Taisei: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Taisei hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 312.23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taisei 204.88 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 554.70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 467.53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 246.34 JPY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 558.28 Milliarden JPY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch