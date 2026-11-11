Taisei Lamick: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taisei Lamick gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 133.62 JPY gegenüber 34.12 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 9.03 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch