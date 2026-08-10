Taisei Lamick präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taisei Lamick hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 174.56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 61.09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.09 Milliarden JPY – ein Plus von 22.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taisei Lamick 8.22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch