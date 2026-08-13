TAISEI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TAISEI präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

TAISEI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10.40 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 3.76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch