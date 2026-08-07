Taisei gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Taisei hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Taisei hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 189.62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 173.42 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521.22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440.34 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch