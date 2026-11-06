Tainwala Chemicals Plastics (I) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tainwala Chemicals Plastics (I) hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.77 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.14 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Tainwala Chemicals Plastics (I) im vergangenen Quartal 11.5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 78.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tainwala Chemicals Plastics (I) 54.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch