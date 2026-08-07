Tainwala Chemicals Plastics (I): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tainwala Chemicals Plastics (I) präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.00 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9.5 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch