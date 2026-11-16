TAIKO PHARMACEUTICAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAIKO PHARMACEUTICAL liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAIKO PHARMACEUTICAL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.95 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch