TAIKO BANK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TAIKO BANK hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 177.03 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAIKO BANK 67.89 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat TAIKO BANK 7.41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch