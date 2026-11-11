Taikisha legte Quartalsergebnis vor

Taikisha hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Taikisha hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 65.15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 72.53 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 71.24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch