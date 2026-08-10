Taikisha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taikisha präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 32.29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taikisha 43.93 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 61.40 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64.06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch