Taiho Kogyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taiho Kogyo gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 32.93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiho Kogyo 18.34 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.62 Prozent auf 31.89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch