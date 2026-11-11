Taiheiyo Kouhatsu legte Quartalsergebnis vor

Taiheiyo Kouhatsu liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taiheiyo Kouhatsu die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 15.71 JPY. Im letzten Jahr hatte Taiheiyo Kouhatsu einen Gewinn von 27.73 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.73 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.53 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch