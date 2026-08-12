Taiheiyo Kouhatsu legte Quartalsergebnis vor

Taiheiyo Kouhatsu hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 7.17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.97 Prozent auf 10.51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch