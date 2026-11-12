TAIHEIYO CEMENT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAIHEIYO CEMENT hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.41 USD gegenüber 0.270 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1.55 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch