Taihei Machinery Works legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Taihei Machinery Works hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 177.25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taihei Machinery Works 108.29 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch