Taihei Dengyo Kaisha stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Taihei Dengyo Kaisha hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38.90 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Taihei Dengyo Kaisha 38.10 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taihei Dengyo Kaisha in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42.39 Milliarden JPY im Vergleich zu 33.98 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch