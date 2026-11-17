Taihan Textile präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 195.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -86.000 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Taihan Textile mit einem Umsatz von insgesamt 47.99 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 19.23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch