Taiga Building Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Taiga Building Products hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.12 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiga Building Products ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.120 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Taiga Building Products im vergangenen Quartal 433.0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiga Building Products 431.3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch