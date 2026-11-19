Tai Lim Packaging Industries hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 98.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tai Lim Packaging Industries 15.00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.36 Prozent auf 202.47 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 197.79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch