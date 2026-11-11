Tai Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tai Industries veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Tai Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.590 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 827.8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tai Industries 305.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch