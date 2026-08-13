Tai Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Tai Industries hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 354.4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253.8 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch