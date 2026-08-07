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07.08.2026 15:14:42
TAGESVORSCHAU/Samstag, 8., bis Montag, 10. August 2026 (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 8. August 2026
18:45 US/Fed-Vice-Chair for Supervision, Bowman, Fireside Chat
CEO & Senior Management Summit and Annual Meeting Speakers
S O N N T A G, 9. August 2026
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juli
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli
M O N T A G, 10. August 2026
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK)
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H
- SG/Börsenfeiertag: Singapur
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.