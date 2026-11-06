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06.11.2026 15:16:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 7., bis Montag, 9. November (vorläufige Fassung)
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M O N T A G, 9. November 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober
02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober
05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro
zuvor: +19,5 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,8% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Oktober
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November
16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung
"Leadership Greater Chicago"
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q
18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der
Greater Greer Chamber of Commerce
18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of
International Studiies
*** - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin
- SG/Börsenfeiertag: Singapur
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2026 09:16 ET (14:16 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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