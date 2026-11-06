TAGESVORSCHAU/Samstag, 7., bis Montag, 9. November (vorläufige Fassung)

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M O N T A G, 9. November 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro

zuvor: +19,5 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung

"Leadership Greater Chicago"

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q

18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der

Greater Greer Chamber of Commerce

18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of

International Studiies

*** - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 09:16 ET (14:16 GMT)