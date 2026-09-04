TAGESVORSCHAU/Samstag, 5. bis Montag, 7. September (vorläufige Fassung)

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S O N N T A G, 6. September 2026

*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen

- DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt

M O N T A G, 7. September 2026

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in

Monte Carlo

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj

*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

- US/Börsenfeiertag: USA

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)