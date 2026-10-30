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30.10.2026 14:18:40
TAGESVORSCHAU/Samstag, 31. Oktober, bis Montag, 2. November (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 31. Oktober 2026
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober
PROGNOSE: 49,8
zuvor: 50,1
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,2
*** - US/Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q
S O N N T A G, 1. November 2026
*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen
- US/Ende der Sommerzeit
M O N T A G, 2. November 2026
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September
saisonbereinigt real
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,3% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,0
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 49,3
zuvor: 50,6
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 54,2
zuvor: 53,9
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 52,4
zuvor: 52,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 51,9
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 56,0
zuvor: 57,0
*** 16:00 US/Bauausgaben September
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 54,7 Punkte
zuvor: 54,5 Punkte
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 3Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 09:19 ET (13:19 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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