TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. bis Montag, 31. August (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 29. August 2026

- US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und

Notenbankgouverneure

M O N T A G, 31. August 2026

*** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde) August

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,2

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde) August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,0

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von

Brent und WTI

- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.)

- GB/Börsenfeiertag: Grossbritannien

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)