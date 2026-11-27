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27.11.2026 15:14:41
TAGESVORSCHAU/Samstag, 28. bis Montag, 30. November (vorläufige Fassung)
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S O N N T A G, 29. November 2026
*** - AT/Treffen der Opec+
- CH/Referenden u.a. zu Anhebung MwSt, Besteuerung von
Ehepaaren und Kriegsmaterialgesetz
M O N T A G, 30. November 2026
*** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober
*** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen mit Wirtschaftsvertretern
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie
Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: -2,1% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober
Importpreise
PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+11,7% gg Vj
zuvor: +2,1% gg Vm/+10,4% gg Vj
*** 09:00 CH/BIP 3Q
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,9% gg Vq
*** 10:00 DE/DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen (November)
*** 10:30 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November
PROGNOSE: +5,7% gg Vj
zuvor: +5,5% gg Vj
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 55,3
*** 17:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts-
und Währungsausschuss des EP
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2026 09:15 ET (14:15 GMT)
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