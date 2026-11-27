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S O N N T A G, 29. November 2026

*** - AT/Treffen der Opec+

- CH/Referenden u.a. zu Anhebung MwSt, Besteuerung von

Ehepaaren und Kriegsmaterialgesetz

M O N T A G, 30. November 2026

*** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober

*** 02:05 JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen mit Wirtschaftsvertretern

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie

Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -2,1% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+11,7% gg Vj

zuvor: +2,1% gg Vm/+10,4% gg Vj

*** 09:00 CH/BIP 3Q

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,9% gg Vq

*** 10:00 DE/DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,

Nordrhein-Westfalen und Sachsen (November)

*** 10:30 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: +5,7% gg Vj

zuvor: +5,5% gg Vj

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 55,3

*** 17:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts-

und Währungsausschuss des EP

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 09:15 ET (14:15 GMT)