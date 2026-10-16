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16.10.2026 14:37:39

TAGESVORSCHAU/Samstag, 17., bis Montag, 19. Oktober (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 17. Oktober 2026

*** 07:00 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, IMFC-Statement

*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung

Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC

S O N N T A G, 18. Oktober 2026

M O N T A G, 19. Oktober 2026

*** 04:00 CN/BIP 3Q

PROGNOSE: +4,4% gg Vj

zuvor: +4,3% gg Vj

*** 04:00 CN/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +5,5% gg Vj

zuvor: +5,2% gg Vj

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September

*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable

bei China Finance 40 Forum (CF40)

*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ

*** 08:00 DE/Auftragsbestand Verarbeitendes Gewerbe August

08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’946.35 19.39 SK3BLU
Short 15’223.46 14.00 SJZBBU
Short 15’793.41 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’317.97 16.10.2026 14:24:38
Long 13’736.96 19.39 S0S2BU
Long 13’424.53 13.80 S1B77U
Long 12’861.50 8.97 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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