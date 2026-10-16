|
16.10.2026 14:37:39
TAGESVORSCHAU/Samstag, 17., bis Montag, 19. Oktober (vorläufige Fassung)
===
S A M S T A G, 17. Oktober 2026
*** 07:00 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, IMFC-Statement
*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung
Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC
S O N N T A G, 18. Oktober 2026
M O N T A G, 19. Oktober 2026
*** 04:00 CN/BIP 3Q
PROGNOSE: +4,4% gg Vj
zuvor: +4,3% gg Vj
*** 04:00 CN/Industrieproduktion September
PROGNOSE: +5,5% gg Vj
zuvor: +5,2% gg Vj
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September
*** 04:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Roundtable
bei China Finance 40 Forum (CF40)
*** 07:50 PH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Green Swan Conference der BIZ
*** 08:00 DE/Auftragsbestand Verarbeitendes Gewerbe August
08:00 DE/Norma Group SE, Strategie-Update
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Freitag in engen Grenzen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende deutlich höher. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.