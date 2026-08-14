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14.08.2026 14:38:41
TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag,17. August (vorläufige Fassung)
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M O N T A G, 17. August 2026
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: +0,5% gg Vq
zuvor: +0,5% gg Vq
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli
*** 04:00 CN/Hauspreise Juli
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli
11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG),
Kapitalmarkttag
*** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu
"Europe's Defence" Build-Up: Macroeconomic, Fiscal,
and Financial Stability Challenges"
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August
*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu
"Monetary Policy in a Geopolitically Fragmented World"
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August
PROGNOSE: 10,0
zuvor: 15,6
- KR/Börsenfeiertag: Korea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)
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