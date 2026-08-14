TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag,17. August (vorläufige Fassung)

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M O N T A G, 17. August 2026

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,5% gg Vq

zuvor: +0,5% gg Vq

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli

*** 04:00 CN/Hauspreise Juli

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli

11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG),

Kapitalmarkttag

*** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu

"Europe's Defence" Build-Up: Macroeconomic, Fiscal,

and Financial Stability Challenges"

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August

*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu

"Monetary Policy in a Geopolitically Fragmented World"

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August

PROGNOSE: 10,0

zuvor: 15,6

- KR/Börsenfeiertag: Korea

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)