|
11.09.2026 14:45:43
TAGESVORSCHAU/Samstag, 12. bis Montag, 14. September (vorläufige Fassung)
===
S A M S T A G, 12. September 2026
*** 12:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in
Épreville-en-Lieuvin
- EI/US-Präsident Trump reist nach Irland (bis 13.9.)
S O N N T A G, 13. September 2026
- EI/US-Präsident Trump beendet Reise nach Irland (seit 12.9.)
M O N T A G, 14. September 2026
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium
15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro
16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem
Eighth Circuit Court in St. Louis, USA
17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu
"Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience"
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.