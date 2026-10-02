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02.10.2026 15:10:40
TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)
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*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 54,5
zuvor: 55,2
*** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics
Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset"
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 48,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 1,2
zuvor: 48,5
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
1. Veröff.: 52,9
zuvor: 49,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 53,8
zuvor: 51,8
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
1. Veröff.: 53,0
zuvor: 51,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 53,1
zuvor: 52,0
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 52,5
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August
Eurozone
PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+7,6% gg Vj
zuvor: +1,6% gg Vm/+5,8% gg Vj
11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin
*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day
*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September
PROGNOSE:
1. Veröff.: 58,7
zuvor: 56,5
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 55,2 Punkte
zuvor: 55,4 Punkte
*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel
bei OeNB-SUERF-Konferenz
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q
*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q
*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September
- CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)
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