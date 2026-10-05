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05.10.2026 06:01:42

TAGESVORSCHAU/Montag, 5. Oktober 2026

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*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 55,2

*** 09:45 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Shifting Ground - How Geopolitics

Is Reshaping Growth, Monetary Policy and the Role of Gold as a Reserve Asset"

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 48,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 1,2

zuvor: 48,5

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 52,9

zuvor: 49,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 51,8

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei geldpolitischer Konferenz der EZB

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 53,0

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 52,5

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Oktober

*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Treffen mit BdB-Ausschuss

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

Eurozone

PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+7,6% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vm/+5,8% gg Vj

11:30 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin

*** 12:00 DE/Deutsche Telekom AG, AI Investor Day

*** 15:00 FR/Air Liquide SA, Kapitalmarkttag

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 58,7

zuvor: 56,5

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 55,0 Punkte

zuvor: 55,4 Punkte

*** 16:15 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel

bei OeNB-SUERF-Konferenz

*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 3Q

*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 3Q

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen September

- CN; KR/Börsenfeiertag: China, Korea

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’230.50 19.89 SHBEEU
Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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