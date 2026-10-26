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26.10.2026 05:56:40
TAGESVORSCHAU/Montag, 26. Oktober
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*** 07:00 AM/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei COP17-Konferenz
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
PROGNOSE: 90,1
zuvor: 89,9
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 89,9
zuvor: 89,5
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,0
zuvor: 90,4
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf
Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
- AT/Börsenfeiertag: Österreich
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 26, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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