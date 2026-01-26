Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.01.2026 06:01:39

TAGESVORSCHAU/Montag, 26. Januar

===

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q

07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar

PROGNOSE: 88,0

zuvor: 87,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,0

zuvor: 85,6

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 89,7

10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz

*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des

Ambassador Club mit anschliessender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer

Dialog im Finanzausschuss des Bundestags)

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November

PROGNOSE: +4,5% gg Vm

zuvor: -2,2% gg Vm

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember

- AU/Börsenfeiertag: Australien

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)

