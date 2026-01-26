|
26.01.2026 06:01:39
TAGESVORSCHAU/Montag, 26. Januar
===
07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q
07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar
PROGNOSE: 88,0
zuvor: 87,6
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,0
zuvor: 85,6
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,0
zuvor: 89,7
10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des
Ambassador Club mit anschliessender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer
Dialog im Finanzausschuss des Bundestags)
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November
PROGNOSE: +4,5% gg Vm
zuvor: -2,2% gg Vm
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember
- AU/Börsenfeiertag: Australien
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen ohne gemeinsame Richtung -- SMI geht leichter ins Wochenende -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich höher
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Minuszeichen. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.