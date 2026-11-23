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*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 46,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 46,6

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 49,5

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 52,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,2

zuvor: 53,4

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 51,4

zuvor: 51,4

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,7

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 52,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,8

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 56,1

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 54,9

*** 22:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede an der

University of Mount Saint Vincent

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November 23, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)