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20.07.2026 05:59:42
TAGESVORSCHAU/Montag, 20. Juli
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07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juli
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,1% gg Vm
- JP/Börsenfeiertag in Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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