TAGESVORSCHAU/Montag, 2. März
===
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
saisonbereinigt real
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 48,1
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 49,9
zuvor: 51,2
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,7
zuvor: 49,1
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,8
zuvor: 49,5
10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
1. Veröff.: 52,0
zuvor: 51,8
*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung
zur finanziellen Bildung von Frauen
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,2
zuvor: 52,4
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar
PROGNOSE: 52,0 Punkte
zuvor: 52,6 Punkte
- Börsenfeiertag: Südkorea
===
- * Für die zweite Veröffentlichung der PMIs erstellen Volkswirte in der
Regel keine Prognosen
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
k.A. = keine Angabe
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)
