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01.06.2026 06:00:40
TAGESVORSCHAU/Montag, 1. Juni
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02:00 US/Fed Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage
Award
*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei
BoK-Jahrestagung
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April
saisonbereinigt real
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -2,0% gg Vm
*** 09:00 CH/BIP 1Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 51,9
zuvor: 52,1
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,9
zuvor: 52,8
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 49,9
zuvor: 51,4
10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 52,2
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,2% gg Vj
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,7
zuvor: 53,7
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,2%
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 55,3
zuvor: 54,5
*** 16:00 US/Bauausgaben April
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 53,2 Punkte
zuvor: 52,7 Punkte
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q
- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme
- Börsenfeiertag: Singapur
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)
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Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
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Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende grösstenteils freundlich.