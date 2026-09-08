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08.09.2026 14:37:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. September (vorläufige Fassung)

===

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +3,7% gg Vj

zuvor: +3,5% gg Vj

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank

*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der

EZB-Ratssitzung in Berlin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’990.25 13.66 SJYB2U
Short 15’543.86 8.90 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’084.56 08.09.2026 16:56:33
Long 13’492.06 19.56 SGBWIU
Long 13’196.19 13.86 SPBS5U
Long 12’609.01 8.87 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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