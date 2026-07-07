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07.07.2026 14:42:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

*** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 US/Grosshandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung und Wirtschaftsausblick

*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist

für Commerzbank-Angebot

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

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SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.98 19.20 SL4BRU
Short 15’242.51 13.82 SQBAIU
Short 15’815.83 8.88 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’398.67 07.07.2026 14:30:36
Long 13’751.53 19.33 SGBRFU
Long 13’445.28 13.69 S1B6WU
Long 12’870.52 8.86 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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