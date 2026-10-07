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07.10.2026 06:07:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Oktober 2026
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*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der
philippinischen Zentralbank
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
*** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von
Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European
Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between
EU Policy Makers and the Private Sector"
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 4 Mrd EUR
11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz
*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu
"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial
System"
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September
*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer
Strategie "Sportwagenschmiede '35"
- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag
- CN/Börsenfeiertag: China
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige
Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/rio/brb/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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