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04.08.2026 15:25:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. August 2026 (vorläufige Fassung)
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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Juli
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q
(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)
06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), ausführliches Ergebnis 1H
(08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz))
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q
(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q
*** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Ergebnis 1H
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q
*** 08:45 FR/Industrieproduktion
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli
PROGNOSE: 51,1
zuvor: 50,2
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: 49,8
zuvor: 46,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: 49,6
zuvor: 47,2
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: 49,,6
zuvor: 48,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: 51,2
zuvor: 49,5
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: 51,6
zuvor: 49,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: 51,9
zuvor: 50,0
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: k.A.
vorläufig: 1. Veröff.: k.A.
zuvor: k.A.
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni
Eurozone
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+5,9% gg Vj
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht
Beschäftigung privater Sektor
15:00 NL/Akzo Nobel NV, ausserordentliche Hauptversammlung bezüglich
Fusion mit Axalta
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli
PROGNOSE: 53,6 Punkte
vorläufig: 1. Veröff.: 53,6
zuvor: 51,2
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli
PROGNOSE: 54,5 Punkte
zuvor: 54,0 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q
22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q
22:05 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede beim Anchorage Economic Development
Corporation (AEDC) 2026 Economic Luncheon
*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Juli
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 09:25 ET (13:25 GMT)
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