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05.08.2026 05:59:45

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. August 2026

===

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Juli

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q

(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), ausführliches Ergebnis 1H

(08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz))

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q

(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q

*** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Ergebnis 1H

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q

*** 08:45 FR/Industrieproduktion

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 50,2

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 49,8

zuvor: 46,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 49,6

zuvor: 47,2

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 49,,6

zuvor: 48,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 51,2

zuvor: 49,5

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 51,6

zuvor: 49,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: 51,9

zuvor: 50,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

vorläufig: 1. Veröff.: k.A.

zuvor: k.A.

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni

Eurozone

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+5,9% gg Vj

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q

*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht

Beschäftigung privater Sektor

15:00 NL/Akzo Nobel NV, ausserordentliche Hauptversammlung bezüglich

Fusion mit Axalta

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 53,6 Punkte

vorläufig: 1. Veröff.: 53,6

zuvor: 51,2

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 54,5 Punkte

zuvor: 54,0 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede beim Anchorage Economic Development

Corporation (AEDC) 2026 Economic Luncheon

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Juli

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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Short 16’092.22 8.85 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
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Long 13’702.27 13.96 SPB50U
Long 13’088.65 8.85 SVB5UU
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