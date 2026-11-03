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03.11.2026 14:22:39
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November (vorläufige Fassung)
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*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 51,6
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)
06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q
(13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz)
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Repo Rate
PROGNOSE: 2,00%
zuvir: 1,75%
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 51,7
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 48,4
zuvor: 51,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 48,4
zuvor: 51,1
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 52,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 53,8
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 53,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 53,1
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 53,1
zuvor: 52,1
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +75.000 Stellen
zuvor: +90.000 Stellen
*** 14:20 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Laudatio auf Pierre-Oliviert Gourinchas
*** 14:30 US/Handelsbilanz September
PROGNOSE: -107,7 Mrd USD
zuvor: -105,57 Mrd USD
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 58,0 Punkte
1. Veröff.: 57,9 Punkte
zuvor: 58,7 Punkte
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 54,8 Punkte
zuvor: 54,9 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q
- RU/Börsenfeiertag: Russland
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 08:23 ET (13:23 GMT)
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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