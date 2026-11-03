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03.11.2026 14:22:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November (vorläufige Fassung)

===

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 51,6

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q

(13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz)

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Repo Rate

PROGNOSE: 2,00%

zuvir: 1,75%

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,7

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 51,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 53,8

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 53,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 53,1

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,1

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +75.000 Stellen

zuvor: +90.000 Stellen

*** 14:20 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Laudatio auf Pierre-Oliviert Gourinchas

*** 14:30 US/Handelsbilanz September

PROGNOSE: -107,7 Mrd USD

zuvor: -105,57 Mrd USD

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 58,0 Punkte

1. Veröff.: 57,9 Punkte

zuvor: 58,7 Punkte

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 54,8 Punkte

zuvor: 54,9 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 08:23 ET (13:23 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’326.89 19.92 SJDBFU
Short 15’630.09 13.91 SBBXZU
Short 16’236.40 8.88 SOBQLU
SMI-Kurs: 14’830.41 04.11.2026 10:51:40
Long 14’104.62 19.92 SPBTLU
Long 13’761.96 13.71 S0S2BU
Long 13’187.79 8.91 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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