Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’598 0.4%  SPI 20’600 0.5%  Dow 52’378 0.0%  DAX 25’591 0.7%  Euro 0.9240 0.1%  EStoxx50 6’165 0.8%  Gold 4’034 -0.7%  Bitcoin 67’175 0.2%  Dollar 0.8313 0.3%  Öl 116.0 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
TRATON-Aktie im Blick: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu
BNP Paribas-Aktie: Aktienhandel bleibt wichtigster Treiber - Aktienrückkäufe
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Stellantis-Aktie unter der Lupe: Opel-Mutter rutscht wieder in die roten Zahlen
Suche...
Plus500 Depot
28.10.2026 06:05:39

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Oktober

===

*** 01:00 KR/SK Hynix Inc, Ergebnis 3Q

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis

der Sitzung des geldpolitischen Rats

05:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 3Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:30 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(08:00 Analystenkonferenz; 9:15 PK)

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Sandoz Group AG, Umsatz 3Q

07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Investorenkonferenz)

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 3Q (13:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator November

PROGNOSE: -30,8

zuvor: -30,6

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

13:30 GB/Schatzkanzler Healey legt Haushalt vor

*** 14:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 3Q

*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk mit Chairman Warsh)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%

zuvor: 3,75% bis 4,00%

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

*** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

*** 21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

*** 21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

- DE/Erstnotiz TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 01:05 ET (05:05 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:44 Logo WHS DAX-Gewinne in nur 30 Minuten? Ein Profi-Trader zeigt live, wie es geht!
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
27.10.26 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
27.10.26 SMI startet freundlich in die neue Woche
27.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’186.54 19.92 S7BCRU
Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 S2BY4U
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Ausblick: UBS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Mercedes-Benz-Aktie verliert: Deutlich niedrigere Margenerwartung, China bremst
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.