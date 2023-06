TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Juni

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt musste seine frühen Gewinne am Dienstag fast vollständig wieder abgeben. Der deutsche Leitindex drehte nach zwischenzeitlichen Verlusten zurück ins Plus. Die US-Börsen zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche mit positiver Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.