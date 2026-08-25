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25.08.2026 15:03:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. August (vorläufige Fassung)
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*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H
07:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung
10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H
(15:00 Investorenkonferenz)
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
VCI-Forschungspressekonferenz
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
12:10 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu
"Future of payments: trends"
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,5% gg Vq
1. Veröff.: +1,5% gg Vq
1. Quartal: +2,1% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +6,2% gg Vq
1. Veröff.: +6,2% gg Vq
1. Quartal: +3,6% gg Vq
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Teilnahme an Greensboro Chamber of
Commerce Event
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)
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Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.