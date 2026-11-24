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24.11.2026 15:50:41
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. November (vorläufige Fassung)
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*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +0,2% gg Vq
1. Veröff.: +0,2% gg Vq
2. Quartal: +0,3 gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +1,2% gg Vj
1. Veröff.: +1,2% gg Vj
2. Quartal: +1,0% gg Vj
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September
08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November
PROGNOSE: 82
zuvor: 80
*** 10:30 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
PROGNOSE: +1,1% gg Vm
zuvor: +1,8% gg Vm
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +3,6% gg Vq
1. Veröff.: +3,4% gg Vq
2. Quartal: +2,2% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +2,3% gg Vq
1. Veröff.: +2,3% gg Vq
2. Quartal: +6,1% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 200.000
zuvor: 203.000
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm/+0,2% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
*** 15:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
- EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 09:51 ET (14:51 GMT)
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